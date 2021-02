La pandemia non ha fermato la voglia di mettersi al servizio dei più deboli. Confagricoltura Modena insieme alla Onlus “Senior – L’Età della Saggezza”, grazie alla collaborazione e intermediazione del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, ha deciso di sostenere “Cà Nostra”, progetto innovativo di coabitazione di anziani parzialmente non autosufficienti, gestito a Modena dalle famiglie con il supporto del Csv, volontari e associazioni, Ausl e Comune di Modena, che coniuga la domiciliarità con la cura e il bisogno di socialità dell’ospite e dei familiari.

“Ogni anno cerchiamo di finalizzare il nostro aiuto ad associazioni che si distinguono sul territorio per impegno e dedizione: siamo onorati di poter portare il nostro piccolo contributo a realtà che si mettono a disposizione di coloro che ne hanno più bisogno” è il commento del presidente di Confagricoltura Modena Gianfranco Corradi che assieme al presidente di ANPA Modena Riccardo Ragazzi hanno effettuato una donazione per contribuire alla gestione del progetto.

“Il nostro capillare lavoro di animazione territoriale ci mette in contatto costante con i vari attori del territorio, facilitando e consentendo incontri come questo, che portano a sostegni importanti a favore della comunità” commenta Alberto Caldana, presidente del Centro Servizi Volontariato. “Il sostegno ricevuto ci consentirà di apportare diverse migliorie a Ca’ Nostra, relative all’impianto di aria condizionata e a quello elettrico – spiega Emanuela Luppi, presidente dell’associazione G.P.Vecchi, realtà capofila del progetto – Inoltre, consentirà anche di sostenere attività ricreative a favore degli ospiti della casa, come la musicoterapia”.

La ONLUS “Senior – L’Età della Saggezza” – promossa dal Sindacato Nazionale Pensionati della Confagricoltura (oggi ANPA Confagricoltura) è stata costituita nel 2007 per svolgere attività nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano nell’agricoltura e vivono nelle zone rurali.