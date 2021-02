Associazionismo sassolese in lutto per la morte di Francesco Spaggiari. Aveva 74 anni, ‘Spiz’, come lo chiamavano tutti, e indomite passionacce per il Sassuolo, gli spaghetti allo scoglio e le ‘bisbocce’ con gli amici di sempre. Quelli del Club Alpini Sassuolo e soprattutto quelli dello Juventus Club, lo storico sodalizio di via Rocca del quale Spaggiari era presidente.

Abitava in via Caula, da dove il Covid aveva provato a toglierlo spingendolo, un paio di mesi fa, in un letto di ospedale a Baggiovara. Si era ripreso, ‘Spiz’, magari contando di rivedere il ‘suo’ Sassuolo un’altra volta in Europa, ma altre patologie gli hanno tolto il ‘finale di stagione’. Spegnendolo ieri presso il nosocomio cittadino, dove era stato ricoverato dopo aver sconfitto il virus, quando sembrava il peggio fosse passato…

I funerali mercoledì mattina alle 10,15 in San Giorgio, ad un tiro di schioppo dalla sua casa di sempre.