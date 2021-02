Il gruppo in Comune di Forza Italia a Sassuolo esprime la propria soddisfazione per l’ennesima operazione contro la spaccio di sostanze stupefacenti realizzata in via San Paolo in città, ad opera della Polizia di Stato. Anche in questo caso – come avviene oramai di frequente – l’arresto in flagranza di reato si è potuto realizzare grazie alla segnalazione attraverso l’app “YOUPOL”.

Ciò dimostra quanto la cittadinanza sia sensibile a questi fenomeni, oramai insopportabili, e voglia mettere in campo, con coraggio, il proprio spirito civico. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare e contribuire per riportare ordine. Purtroppo la voglia di vivere in un ambiente sereno e l’efficienza delle forze dell’ordine, stride con gli strumenti normativi a disposizione della magistratura per la repressione di questi atti criminali. Per questo chiediamo che venga calendarizzato e portato in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, in tempi contenuti, il progetto di legge a prima firma del Senatore di Forza Italia Enrico Aimi, finalizzato a rendere obbligatorio l’arresto, anche nei casi di “spaccio” di modesti quantitativi di sostanza stupefacente. Non sappiamo quale percorso logico abbia seguito il giudicante per “graziare” di fatto lo spacciatore applicando il solo divieto di dimora a Sassuolo; ci limitiamo a commentare che la misura non appare assolutamente sufficiente, in particolare alla luce del fatto che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine. Non siamo giudici, ma siamo pronti a scommettere che a breve sentiremo ancora parlare di questo spacciatore. Non è cambiandogli “Piazza” che si risolve il problema.