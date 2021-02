La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante, transitando in via Prati, all’altezza di via Emilio Po, ha notato lo straniero che alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga in sella ad una bicicletta.

Gli agenti, insospettiti da un tale comportamento, si sono posti al suo inseguimento. L’uomo dopo aver abbandonato la bicicletta in via della Chiesa, è entrato in uno stabile in disuso dove gli operatori lo hanno definitivamente raggiunto e bloccato.

Il tunisino ha cercato invano di disfarsi di alcuni involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente, gettandoli dietro un armadio, che sono stati subito recuperati.

La perquisizione ha dato esito positivo in quanto all’interno degli slip l’uomo nascondeva altre dosi, nonché la somma in contanti di 2.560 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Nella stanza vi erano anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Sono stati sequestrati a suo carico complessivi 66,65 grammi di stupefacente, tra hashish e cocaina.

Il 28enne tunisino risulta gravato da precedenti di polizia e destinatario di un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, sarà processato con rito direttissimo.