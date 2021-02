Vorrei replicare nella maniera più sintetica e diretta possibile a quanto affermato dall’ex sindaco Pistoni in un suo post di giovedì 5 febbraio apparso su Facebook ed a tal fine espongo con più precisione la vicenda giudiziaria.

Pistoni tramite l’avv. Giorgio Pighi – ex sindaco di Modena – denuncia il sindaco Francesco Menani per abuso di ufficio nel procedimento di revoca dell’amministratore di SGP, dott. Corrado Cavallini e nomina di un nuovo amministratore.

La guardia di finanza redige un verbale di indagini concludendo per la regolarità e legittimità del procedimento e per l’archiviazione perché il reato non sussiste. Il pubblico ministero quindi archivia.

L’avv. Giorgio Pighi, su mandato di Pistoni, si oppone all’archiviazione presentando anche un parere dell’avvocato amministrativista Corrado Orienti.

Il Giudice respinge l’opposizione dichiarando la piena legittimità dell’operato di Menani e l’insussistenza del reato. Il Giudice afferma espressamente, contrariamente a quanto affermato da Pistoni, che il Consiglio Comunale non ha poteri di intervento nella nomina e revoca dell’amministratore di SGP né in base alla legge, alle delibere consiliari, o allo statuto della società. L’ordinanza del Giudice attesta che “Nessuna delle norme di cui è assunta la violazione prevede, infatti, in capo ai consiglieri comunali, alcun diritto esercitabile nel corso della procedura di revoca o nomina dell’amministratore unico di società partecipate dal Comune” e “dispone l’archiviazione del procedimento per insussistenza del reato”.

Questi sono i fatti!

Pistoni nel suo post su Facebook mi definisce come consulente/consigliere personale del Sindaco di Sassuolo, non è vero ed è un’affermazione ridicola. Sono legale esterno di SGP srl nominato dall’allora amministratore Claudio Morselli di concerto con il Sindaco Menani che hanno guardato alle competenze, titoli professionali ed esperienza. Sono

iscritto all’albo degli avvocati, all’albo dei commercialisti ed al registro dei Revisori contabili.

E anche se qui non rileva sono iscritto come Solicitor a Londra in UK. Non vedo come abbiano potuto influire sulla mia nomina i miei 2 fratelli assessori i quali non sono mai stati in politica e non credo potessero avere qualche “credito” da riscuotere con il Sindaco Menani. Il mio compenso è di 30.000 per 2 anni e non all’anno. Il dott. Cavallini durante il concordato si era avvalso della collaborazione di 2 professionisti esterni a cui è stato dato rispettivamente un compenso di € 100.000 e di € 50.000. Anche se i 2 colleghi erano rispettivamente l’avvocato personale di Cavallini ed il suo prossimo socio di li a pochi mesi.

L’ex Sindaco Pistoni si era fatto le stesse domande anche allora visto che i contratti furono firmati a fine 2014 quando lui era Sindaco?

E’ il caso infine di rammentare all’ex Sindaco Pistoni che il concordato preventivo di SGP srl presentato (2 volte) e gestito per intero dalla sua amministrazione è costato più di 1 milione di Euro di spese di consulenti e professionisti esterni. E questo per ottenere il risultato di pagare al 100% tutti i creditori sia privilegiati che chirografari e concedendo nuove garanzie di firma ed ipotecarie, a carico del patrimonio Comunale, non portando quindi a nessun risparmio ma solo ad aggravi di spesa. Il Concordato preventivo è per sua natura un accordo o stralcio finalizzato alla riduzione, in qualche misura, dei debiti al fine di evitare il fallimento, e questa cosa avrebbe giustificato le ingenti spese sostenute.

L’amministrazione dell’Ex Sindaco Pistoni in questo caso ha sicuramente ottenuto un record assoluto non essendoci alcuna traccia, al momento in Italia, di un concordato preventivo che abbia pagato il 100% dei suoi debiti molti dei quali non assistiti da alcuna garanzia. Credo che avrebbe fatto piacere alle centinaia di imprese locali che negli ultimi 20 anni hanno partecipato ai vari altri concordati preventivi approvati, incassare il 100% dei loro crediti quando invece la media è stata all’incirca del 30%.

Ultima nota: sarebbe utile, nell’ottica della trasparenza che invoca l’ex Sindaco Pistoni, che rendesse pubblico a tutti chi ha pagato le spese legali a 2 tra i migliori avvocati di Modena, Pighi ed Orienti… anche per allontanare il sospetto che potrebbe nascere in molti cittadini, che si sia trattato di un’inutile rivalsa politica piuttosto che di una causa legale, visto anche l’esito finale, e che il conto delle spese legali alla fine lo abbia pagato “Pantalone PD”.