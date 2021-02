ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovo? Ci siamo visti con il presidente, sono molto positivo”. Così Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, torna sulla questione rinnovo in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. “Il presidente Lotito è stato impegnato in Lega, lo rivedrò di sicuro oggi, siamo molto molto avanti e sono contento perchè sapete cosa rappresenta questa società e questa maglia per me”, ha spiegato Inzaghi che poi si è concentrato sul posticipo casalingo di domani sera con la squadra sarda. “Siamo in un trend positivo e domani è un grande banco di prova per vedere la maturità della squadra. Conterà molto l’approccio con il quale entreremo in campo. Sarà una partita insidiosa perchè il Cagliari vive un momento in cui fa pochi punti ma le prestazioni sono buone. E’ una squadra che ha ottime qualità e gioca un buon calcio”. Mister Inzaghi parla anche dei possibili traguardi stagionali. “Il primo obiettivo, ossia qualificarci alla fase ad eliminazione diretta di Champions, l’abbiamo ottenuto, il secondo è quello di rimanere nell’Europa che conta di più. Sappiamo che il campionato è difficile, le squadre di vertice stanno tenendo grande ritmo, noi abbiamo perso qualche punto, ma ora siamo li e non dobbiamo mollare. Dobbiamo pedalare già da domani con il Cagliari”, ha proseguito. Infine una battuta su Milinkovic-Savic che sarà premiato come MVP del mese di gennaio. “Ha fatto grandissimi progressi, è uno dei nostri top player e in questo momento sta avendo rendimento molto buono. Ci aiuta in tanti momenti della gara, deve continuare così e guardare al domani. Ha avuto un paio di giorni di recupero e l’ho visto con ottime motivazioni”, ha concluso Inzaghi.

