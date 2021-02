ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per avere un governo forte. E pur nel fuoco della crisi, stiamo difendendo le nostre alleanze. Ora, magari, non sembra rilevante: ma lo vedremo in primavera, quando andranno al voto le più importanti città del Paese. Assieme a Cinque stelle e Leu – e aprendoci a forze dell’area liberale e moderata, forze civiche e ambientaliste, associazioni – saremo competitivi ovunque. Ferme restando, naturalmente, le scelte di ogni città”. Lo dice al quotidiano La Stampa il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

“Mario Draghi ha appena iniziato, è una nuova e grande chance per l’Italia: non sarà perduta – spiega Zingaretti -. Noi stiamo tenendo i nervi saldi, per difendere un’area parlamentare e di governo molto ampia: 157 senatori e 321 deputati, unico vero argine al ritorno indietro verso derive sovraniste, antieuropee e illiberali”.

“Il presidente incaricato è al lavoro e sono sicuro che troverà ampie disponibilità da parte di tutte le forze responsabili”, dice ancora il leader dem.

(ITALPRESS).