Sabato 6 febbraio, ore 20.45 diretta streaming su FISR.TV, il Roller Hockey Scandiano incontrerà sulla propria pista la squadra veneta del Montebello. Lo Scandiano dovrebbe vedere il rientro dello spagnolo David Ballestero (foto), assente da un mese causa covid, capocannoniere delle squadra, con 11 reti all’attivo.

Ci si aspetta tanto da questo splendido giocatore che pur non potendo essere al top della forma, per ovvie ragioni dopo il mese di lontananza dalla pista, pur essendo stato quasi asintomatico, dovrà comunque scontare il fermo forzato.

In occasione dell’ultimo incontro disputato dallo Scandiano a Grosseto, aveva poi già fatto il suo reingresso, dopo il periodo di quarantena Covid, anche il portiere Luka Hernandez: per lui sarà la seconda partita sempre dopo il periodo di stop.

Il Montebello è una delle squadre più in forma del momento, in piena lotta play off, con una delle coppie d’attacco più belle e una delle più belle sorprese del campionato: Nuno Paiva, con 22 reti all’attivo e l’ex Massimo Tataranni con 20.

Senza trascurare Diego Nicoletti, giocatore con varie esperienze in Nazionale e Juan Fariza, galiziano di grande esperienza, ex Lodi e ex Valdagno, e quindi un giocatore di grosso affidamento, che all’andata prese una pallinata al volto.

Non sarà quindi assolutamente facile quindi per lo Scandiano fare punti proprio in questa occasione, proprio contro questa squadra, e con la rosa ancora non al completo.

Bisogna attendere ancora per avere il rientro di tutti i giocatori dello Scandiano e quindi poter ricominciare a lavorare, oramai in funzione dei play out che paiono orami non più evitabili.