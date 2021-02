Questa mattina sulla provinciale che da Albinea conduce a Regnano (via Garibaldi) una motospazzatrice elettrica, durante una verifica tecnica con targa di prova, è inizialmente uscita di strada in prossimità di una curva per poi ribaltarsi sulla sede stradale. Il conducente, rimasto ferito, è stato condotto all’ospedale a mezzo Autoambulanza. Nel momento dell’incidente la spazzatrice era seguita da un auto di scorta della ditta produttrice in quanto in fase di verifica prima di essere immessa sul mercato.

La circolazione sulla strada Provinciale 63 è stata deviata dalla Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche all’altezza della rotonda di Albinea capoluogo, per oltre 3 ore, dalle 09:15 alle 12:30 circa, in modo da permettere il recupero del veicolo da parte di una gru e la pulizia della strada.