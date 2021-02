La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sulla Sp 78, in località Bergonzano di Quattro Castella, si viaggia con limite di velocità a 30 km/h in seguito al restringimento della carreggiata. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un cedimento della scarpata di valle, dovuto alle intense precipitazioni delle scorse settimane, che ha interessato la banchina stradale.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 febbraio, dalle 7 alle 18, cambierà invece la circolazione sulla Sp 113 in viale Monducci a Reggio Emilia, nel tratto compreso tra via Lenin e via Tirelli: verrà infatti istituito un senso unico in direzione nord (verso Correggio), con deviazione del traffico in direzione di Reggio Emilia sulla rotatoria sottostante. I provvedimenti sono stati adottati su richiesta del Comune di Reggio Emilia per eseguire lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.