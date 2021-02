Lo spazio di Coworking Hub in Villa, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con l’Associazione Lumen, promuove tre incontri di formazione a distanza sull’utilizzo della web app Tinkercad di Autodesk per finalità didattiche.

Gli incontri sono rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo grado di tutti i comuni del Distretto Ceramico e approfondiranno un viaggio tematico dall’esecuzione di istruzioni per il conseguimento di obiettivi al prevedere, immaginare e progettare oggetti funzionali.

Le tappe analizzate all’interno di questo percorso sono Modellazione 3D, Circuiti e Coding. Della Modellazione 3D verranno esaminate in particolare le primitive, la composizione di pieni e vuoti e i solidi platonici con un esempio di applicazione didattica classica. In Circuiti sarà mostrato un esempio di circuito semplice e considerazioni sulla componentistica elettronica in commercio con simulazione di dimensionamento di un circuito per riproduzione concreta. Infine si approfondirà il coding, il suo utilizzo per generare forme e collocarle nello spazio e l’utilizzo del gruppo di codici a blocco con l’app (Microbit).

I tre incontri si terranno mercoledì 17 febbraio, 24 febbraio e 3 marzo, dalle ore 15 alle 17. L’iniziativa è completamente gratuita, previa prenotazione via email a giovani@comune.formigine.mo.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook “Hub in Villa” e il blog “Live life in Formigine”.