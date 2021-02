Pochi giorni fa l’Amministrazione Comunale ha siglato un accordo con il Centro Via Vittorio Veneto. Questo prevede l’utilizzo, sì temporaneo ma a titolo gratuito, da parte del Comune di Fiorano Modenese, degli spazi e degli strumenti di cui il Centro dispone, per qualsiasi tipo di iniziativa culturale, evento, incontro o riunione.

Si tratta di una struttura polifunzionale di circa 300 mq arredata e attrezzata con videoproiettore, impianto audio, Tv, Wi-Fi alta velocità, luci di scena e di cortesia, cucina. Fin dalla sua inaugurazione nel maggio 2019, il Centro offre rassegne culturali di diversa tipologia, molto apprezzate dai cittadini, che spaziano dalla musica all’arte, alla storia.

Settimane addietro, la promotrice del Centro, l’avvocatessa Gian Carla Moscattini, ha manifestato la sua disponibilità a concedere i locali per iniziative proposte dall’ente comunale, al fine di arricchire l’offerta che la struttura già avanza autonomamente, pur patrocinata dal Comune stesso. L’accordo prevede 12-15 utilizzi annuali, per una capienza complessiva di 99 persone. Data, inoltre, la necessità dei prossimi mesi di garantire ampi spazi in caso di occasioni di aggregazione, l’Amministrazione ha accolto con grande felicitazione la proposta della Moscattini.

Per le Associazioni del territorio, interessate eventualmente a usufruire dello spazio, il costo è di 150 euro (+ Iva): la cifra comprende tutte le strumentazioni di cui il Centro è dotato. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.centrovvv.it o sulla pagina Facebook relativa.

“L’Amministrazione Comunale – afferma il vicesindaco Morena Silingardi – è molto soddisfatta della convenzione sottoscritta con il Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, e sottolinea l’importanza dell’accordo tra pubblico e privato, nonché la gratitudine per la collaborazione offerta. Al di là di questo periodo in cui gli eventi in presenza non sono possibili, siamo certi che la disponibilità di uno spazio molto accogliente in Via Veneto, da dedicare a eventi culturali organizzati dal Centro stesso, dall’amministrazione e dalle associazioni, arricchirà ulteriormente l’offerta di eventi interessanti”.

“Il Centro Via Vittorio Veneto – spiega l’avvocatessa Moscattini – è sorto dall’idea di concedere a Fiorano un posto ove si riescano a canalizzare diversi bisogni e desideri di una larga fetta della città, diventando un vero e proprio bene comune. È animato da decine di cittadine e cittadini che hanno scommesso sulla partecipazione e su un modello diverso di socialità, uno spazio in cui si possono condividere idee, entusiasmo e voglia di creare. Ma soprattutto intende valorizzare il potenziale umano e creativo delle persone, consapevole sia sempre più necessario poter disporre di ambiti di espressione variegati, che siano artistici, letterari o semplicemente ludici. Sono contenta la collaborazione col Comune possa ampliare tutto questo”.