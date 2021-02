Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato un’ordinanza che vieta agli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto del centro storico la vendita di bevande alcoliche dalle 18 alle 6 del giorno successivo, a partire da oggi venerdì 5 febbraio e fino a domenica 21 febbraio compresa. Il provvedimento riguarda l’area delimitata dai viali di circonvallazione dove si stanno verificando assembramenti di persone, specie nelle ore serali, che consumano bevande soprattutto alcoliche senza il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza imposte dalla pandemia, mettendo quindi a rischio la salute pubblica. L’obiettivo è scoraggiare questi comportamenti e uniformare l’orario di stop alla vendita di bevande alcoliche a quello della chiusura dei bar, come previsto dal Dpcm in vigore.

Leggi l’ordinanza sulla vendita di bevande alcoliche

Inoltre a seguito dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha condiviso la proposta del Rettore Francesco Ubertini di delimitare il perimetro di Piazza Scaravilli, il Sindaco ha firmato il provvedimento che vieta l’accesso e lo stazionamento nell’area dalle 18 alle 6 del giorno successivo, da oggi 5 febbraio fino al 5 marzo 2021, termine del Decreto legge che contiene le misure di contenimento e prevenzione imposte dalla pandemia. In Piazza Scaravilli è consentito l’accesso per raggiungere le aule universitarie.