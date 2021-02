Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori manutenzione ai giunti del ponte sul fiume Po, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Po est”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridano, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e rientrare sulla A13, alla stazione di Occhiobello.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, sul Raccordo di Casalecchio R14 e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività propedeutiche al progetto di potenziamento del sistema stradale e della Tangenziale di Bologna “Passante di Bologna”, previste in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro, verso Ancona/Pescara.

Ciò comporterà anche la chiusura delle stazioni di Bologna Borgo Panigale e di Bologna Fiera sulla A14 e di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio in entrata verso Ancona;

Ciò comporterà anche la chiusura delle stazioni di Bologna Borgo Panigale e di Bologna Fiera sulla A14 e di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio in entrata verso Ancona; sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara;

sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14, in direzione di Ancona/Pescara.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona o Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare rispettivamente alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona o Padova, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare rispettivamente alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13;

per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona/Pescara, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14, alla stazione di Bologna San Lazzaro.