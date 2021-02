Questa mattina intorno alle 12.00, in via Bonarroti a Castelfranco Emilia, un’anziana vedova di anni 88, mentre stava rientrando presso la sua abitazione è stata vittima di uno scippo verosimilmente da parte di una persona, sopraggiunta in bicicletta. La donna, a causa della violenza dell’azione è caduta a terra, sbattendo la testa.

E’ stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasportarla presso l’ospedale di Baggiovara, per gli accertamenti clinici del caso. Apparentemente non versa in pericolo di vita. L’autore, dopo essersi impossessato della borsa della donna contenente circa 20 euro in contanti, si è dato a precipitosa fuga. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia che stanno procedendo alle indagini.