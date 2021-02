Debutta domani, in streaming dal Teatro Comunale di Carpi, Anima smarrita, un « concertato a due su Dante Alighieri » di e con Alessio Boni e Marcello Prayer, voci recitanti: si tratta di una selezione di brani del Sommo Poeta, nel settimo centenario della morte, che i due artisti porteranno in giro per l’Italia appena saranno di nuovo consentite le rappresentazioni con pubblico.

“Anima smarrita“, titolo che riprende un verso dantesco, è stato provato e allestito nel teatro carpigiano, dove sono stati fatti anche riprese e montaggio: « Al tumulto fonico delle terzine di Dante – spiegano gli interpreti – si affiancano testimonianze audio di poeti del Novecento italiano, uniti tutti dall’amore verso la visione dantesca. »

Boni e Prayer proseguono con questo spettacolo un sodalizio più che trentennale: risale infatti ai tempi dell’Accademia d’arte drammatica, dove si diplomarono sotto la guida di Orazio Costa Giovangigli.

Oltre a testi dalla Vita nuova e dalla Divina Commedia, sono letti brani, fra gli altri, di Borges, Montale, Ungaretti e Carmelo Bene.

“Anima smarrita“, distribuito da Aida Studio di Firenze, sarà visibile sui profili social e sul canale YouTube del Teatro carpigiano: l’ideale “sipario„ si aprirà domani, sabato 6 febbraio, alle 18; poi il video resterà fruibile fino a martedì 9.

La stagione del Comunale prevede poi un’altra anteprima nazionale (dal 20 al 23 febbraio): Il canto dei colori, viaggio nella vita e nelle opere di Henri Matisse con Sandro Lombardi voce recitante su testo di Maria Antonietta Centoducati e Antonio Ballista al piano per eseguire brani di Debussy, Milhaud, Satie e Poulenc.