ROMA (ITALPRESS) – Secondo il dato fornito dal governo ed aggiornato alle 18,04, le dosi totali di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono 2.233.982. Sono intanto 867.237 le persone totalmente vaccinate (alle quali sono state somministrate entrambe le dosi). Le somministrazioni per fasce d’età segnano 1.403.809 donne e 830.173 uomini. Per quanto riguarda le categorie, le dosi sono state date al personale sanitario (1.577.602), al personale non sanitario (420.692), agli ospiti delle strutture residenziali (219.610) e over 80 (16.078). Sul fronte delle regioni, la Campania è la più virtuosa con il 105% delle dosi, ultima la Liguria con il 74,2%. Ma ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (87,4%), Basilicata (83,9%), Calabria (77,8%), Campania (105%), Emilia-Romagna (100,6%), Friuli Venezia-Giulia (93,8%), Lazio (85,4%), Liguria (74,2%), Lombardia (92,1%), Marche (101,5%), Molise (84,9%), Provincia Autonoma Bolzano (97,8%), Provincia Autonoma di Trento (85,3%), Piemonte (102,7%), Puglia (97,4%), Sardegna (82,9%), Sicilia (85%), Toscana (97,7%), Umbria (100%), Valle d’Aosta (102,7%), Veneto (96%).

(ITALPRESS).