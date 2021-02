Rinnovata fino al 30 Giugno 2021 la convenzione con l’Associazione di Promozione Sociale Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Sassuolo, per il sostegno al progetto di supporto all’organizzazione e realizzazione del trasporto scolastico ed extrascolastico degli alunni/studenti disabili. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo, con Delibera n°14 del 2 Febbraio scorso in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“Con convenzione rep.n. 4127/18 dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – si legge nella Delibera di Giunta – rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 285 del 31/07/2018 fino al 31/08/2020, è stata affidata all’Associazione di promozione sociale Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Sassuolo-, individuata mediante Avviso Pubblico a presentare manifestazione di interesse, la realizzazione di progetti/interventi di trasporto sociale a favore di persone fragili e/o non autosufficienti residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con particolare riferimento al trasporto presso gli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 52 del 08/07/2020 è stato disposto il differimento, a causa dell’emergenza Covid-19, del termine di scadenza della citata convenzione fino al 31/12/2020; “al fine di poter dare continuità agli interventi in essere prima dell’emergenza, per poterli riattivare auspicabilmente dal mese di settembre 2020, in corrispondenza della programmata riapertura di servizi e scuole ed avere, al contempo, un arco temporale sufficiente per valutare gli effettivi fabbisogni e impostare una nuova procedura pubblica finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale, ai sensi e nel rispetto del “Codice del terzo settore”, di cui al D.Lgs. n.117/17”.

Il Comune di Sassuolo ha attivato, per diversi anni, in regime di convenzione, una collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Sassuolo, per la realizzazione di un progetto a supporto del servizio di trasporto sociale assistito per persone disabili e/o non autosufficienti, e di trasporto scolastico ed extrascolastico per alunni/studenti disabili; il rapporto di collaborazione instaurato tra il Comune di Sassuolo e la Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Sassuolo ha sempre registrato risultati estremamente positivi e un atteggiamento di disponibilità nella gestione delle diverse problematiche e nell’erogazione dei servizi; la Croce Rossa Italiana oltre a dimostrare, attitudine e capacità operativa ad assolvere in modo continuativo gli impegni derivanti dalle convenzioni in essere ha dimostrato un’esperienza specifica nel campo del trattamento delle disabilità e presenta idonei standard qualitativi in ordine agli aspetti strutturali e organizzativi, con particolare riferimento alla professionalità del personale impiegato; ritenuto di dover garantire la regolare prosecuzione del servizio nell’ a.s. 2020/2021 assicurando nel contempo continuità ad un servizio che richiede particolare attenzione ed interventi personalizzati in base alle specifiche patologie psico-fisiche degli utenti e tenuto conto del differimento dei termini apportato alla convenzione relativa al servizio di trasporto sociale a favore di persone fragili e/o non autosufficienti”.

La Giunta delibera di approvare la proroga della Convenzione con l’Associazione di promozione sociale Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Sassuolo a tutto il 30/06/2021, per il sostegno al progetto di supporto all’organizzazione e realizzazione del trasporto scolastico ed extrascolastico degli alunni/studenti disabili, previa acquisizione della relativa disponibilità da parte dell’Associazione medesima, dando atto che nel bilancio corrente esercizio esiste la necessaria copertura finanziaria”.