Sabato 6 febbraio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Fiorano Modenese. È stata, infatti, programmata la sostituzione di due gruppi di valvole nella zona di via Machiavelli.

L’intervento, salvo imprevisti, si svolgerà in giornata e comporterà l’interruzione del servizio, dalle 8,30 alle 13,30, ai residenti nelle vie: Machiavelli, Collodi, Coccapani e Poliziano. I lavori saranno svolti sabato per evitare disagi alla scuola primaria che ha sede in via Machiavelli, aperta dal lunedì al venerdì.

Tutte le utenze interessate sono state avvertite, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

L’esecuzione dei lavori comporterà lievi e temporanee modifiche alla viabilità, che sarà a restringimento di carreggiata.