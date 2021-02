Ribalta televisiva per l’Istituto “Cattaneo Deledda” di Modena il 4 febbraio, grazie a Mattia Esposito, studente della classe 5F del Moda.

La nuova edizione de “L’Accademia della moda”, il contest per aspiranti stilisti targato “Detto Fatto” con lo stilista Gianni Molaro affiancato dalla conduttrice Bianca Guaccero, ha visto il ventenne modenese sfidare Nicole, studentessa di Brescia, in una serie di sfide a tutto fashion: dalla presentazione di un proprio capo all’interrogazione, fino al restyling di una camicia realizzato in soli 7 minuti.

“Da dove nasce la tua passione per la moda?”, è la domanda rivolta a Mattia dalla conduttrice. “Il sacro fuoco deriva da mio cugino, disegnatore, che ho guardato lavorare fin da piccolo. Volevo anch’io creare quegli incantesimi… nel tempo ho trovato il mio modo di esprimermi, per esprimermi e farmi capire dagli altri”.

“Un lavoro molto inglese e ricercato. Sta uscendo qualcosa di diverso, di nuovo…”, il commento a caldo dello stilista Molaro, mentre Mattia era alle prese con la rielaborazione della sua camicia.

Un giudizio positivo che, alla fine, ha fatto la differenza: a vincere la sfida a due è stato infatti proprio lo studente del Cattaneo-Deledda, che ha accolto la notizia tra le lacrime: “Dedico questa vittoria a mio cugino – ha commentato – alle mie prof, alle tecniche di laboratorio, alle bidelle… Grazie davvero a tutti!”.

Messo in bacheca questo primo trofeo, ora lo aspettano le semifinali e la finale del contest: in palio c’è una borsa di studio alla prestigiosa Accademia della Moda IUAD di Milano.