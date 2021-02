Sabato 6 febbraio non si svolgerà il “mercatino dell’antiquariato” tradizionalmente posto in piazza Garibaldi. In attesa di disposizioni regionali, come previsto dalla Delibera Regionale n° 1835 del 7/12/2020, infatti, il mercato dell’antiquariato del primo sabato del mese è momentaneamente sospeso.



