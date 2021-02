Sulla strada provinciale 324 del Passo delle Radici, in un tratto all’interno del centro abitato del comune di Pievepelago, il transito è interrotto per consentire un intervento da parte di Inrete Distribuzione Energia per la riparazione urgente della condotta di gas metano.

I lavori sono effettuati dall’impresa Pro Service Costruzioni srl di Modena e si concluderanno entro la fine della prossima settimana. Sul posto è presente la segnaletica indicante i percorsi alternativi per veicoli e pedoni.