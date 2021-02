Questa mattina poco dopo le 9:00, a Maranello, un cicloamatore è rimasto seriamente ferito in un sinistro stradale che lo ha visto impattare con un camion che trasportava mangimi. E’ successo nei pressi della rotatoria centrale del capoluogo, all’intersezione tra via Claudia e via Nazionale: entrambi i mezzi provenivano da sud e proseguivano nella stessa direzione lungo via Nazionale, per poi affrontare la rotatoria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Maranello, che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico, e gli operatori sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato il ferito – M.M., 78enne residente a Maranello – all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Il conducente del camion, rimasto illeso, è un 42enne residente in provincia di Mantova.