Nella serata di ieri, Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della custodia cautelare emessa dal Tribunale di Modena, nei confronti di un 40enne di origine tunisina. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni accertate dai Carabinieri sul mancato rispetto del divieto di dimora nel comune di Castelfranco, a cui l’uomo era stato in ultimo sottoposto per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della 42enne ex compagna, commessi dalla fine del 2019 e fino agli inizi di quest’anno. In forza di quest’ultima ordinanza, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti presso la sua abitazione.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013