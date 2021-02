I Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto un 40enne di origini marocchine per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie connazionale di anni 36. I carabinieri sono dovuti intervenire presso la loro abitazione a seguito di una segnalazione per una violenta lite in atto tra i coniugi.

Le immediate verifiche hanno consentito di accertare che l’uomo, per futili motivi ed alla presenza dei figli minori, aveva appena aggredito la moglie procurandole delle lesioni poi giudicate guaribili in gg 15. Nell’occasione venivano accertati anche pregressi episodi di violenza commessi dall’uomo nei confronti della vittima.

Il 40enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, mentre tutti i componenti del nucleo familiare sono stati allontanati e collocati presso una struttura protetta, grazie all’intervento dei servizi sociali.