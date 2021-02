Stamane, in via Porta Brennone, si è svolta la commemorazione del 76° anniversario dell’eccidio di Porta Brennone.

Il 2 febbraio 1945 in corso Garibaldi, nei pressi dell’incrocio con via Porta Brennone, una bomba a mano lanciata da un gappista esplode al passaggio di una pattuglia di cinque poliziotti fascisti, ferendoli gravemente. La rappresaglia fascista scatta immediatamente: all’alba del 3 febbraio dalle carceri cittadine dei Servi sono prelevati quattro patrioti. Portati all’incrocio fra via Porta Brennone e via della Racchetta contro il muro dell’antico Palazzo Vicedomini vengono fucilati. Erano: Cristoforo Carabillò di Palermo, ufficiale dell’Esercito; Sante Lusuardi (Dario), di Correggio, della 77^ Brigata Sap; Dino Turci (Ercole), di Correggio, della 37^ Brigata Gap e Vittorio Tognoli (Marco), di Scandiano, della 76^ Brigata Sap.

Alla cerimonia, svolta in assenza di pubblico, erano presenti le rappresentanze delle associazioni partigiane, l’Assessore De Franco del Comune di Reggio Emilia, i Sindaci di Scandiano Nasciuti e di Correggio Malavasi. L’intervento di commemorazione è stato svolto dal Presidente della Provincia Giorgio Zanni.