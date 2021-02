Proprio in questi giorni, Confesercenti e Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia insieme stanno elaborando un progetto pilota da proporre all’Amministrazione comunale del comune capoluogo per favorire l’attività in sicurezza dei pubblici esercizi nei prossimi mesi primaverili ed estivi attraverso la possibilità per tutti di utilizzare delle distese nelle ore serali e la domenica.

Si tratta di un progetto pilota le cui linee fondamentali potranno eventualmente essere replicate in tutta la provincia, per sostenere la ripresa delle attività di somministrazione che, come illustrano i dati presentati nei giorni scorsi dal Comando provinciale della Guardia di Finanza, sono tra le attività economiche che più hanno sofferto e ancora soffrono per le conseguenze delle misure di contenimento della pandemia.

«Questa settimana, dopo essermi confrontato anche coi vertici del nostro Comitato cittadino, mi sto recando personalmente dai nostri colleghi per capire esattamente come tarare il progetto – spiega Fabio Zambelli, presidente dei pubblici esercizi associati a FIPE-Confcommercio – e ci tengo a sottolineare che sono a disposizione di tutti i colleghi che vogliano contattarmi per portare il loro contributo. Ci aspettiamo che anche per questa estate dovremo lavorare con protocolli anti-Covid e quindi si dovrà favorire gli spazi all’aperto garantendo che tutti in egual misura possano usufruirne».

«Visto che lo scorso anno ci sono state alcune difficoltà sull’ampliamento delle planimetrie delle distese estive – spiega Dario Domenichini, Presidente di Confesercenti Reggio Emilia – stiamo partendo per tempo per verificare dove e come dare la possibilità agli operatori di effettuare questo ampliamento. Riteniamo infatti che lavorare all’aperto sia uno dei sistemi migliori per garantire un servizio più sicuro in ottica di prevenzione del Covid. Nei prossimi giorni saremo quindi impegnati a raccogliere idee e valutazioni con gli operatori in modo da presentarci il più possibile preparati per la bella stagione».

Le segreterie FIPE-Confcommercio (0522 708511 / info@ascomre.com) e FIEPET-Confesercenti (0522 562211 / info@confesercenti.org) sono infatti entrambe a disposizione per raccogliere i contributi di tutti i pubblici esercizi reggiani.