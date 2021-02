Coperto o molto nuvoloso per nubi stratificate con foschie e banchi di nebbia. Possibilità di deboli piovaschi sui rilievi occidentali. Temperature: minime in aumento, comprese tra 5 e 9 gradi. Massime in aumento sulle pianure emiliane, in flessione sul settore costiero e Romagna, comprese tra 10 e 13 gradi. Venti: deboli-moderati da sud ovest sui rilievi, di direzione variabile sulla pianura. Mare: poco mosso.

(Arpae)