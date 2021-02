I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno denunciato una coppia di coniugi, il marito 70enne tunisino, per minaccia aggravata dall’uso delle armi e porto di armi e oggetti atti a offendere e la moglie, 77enne italiana, per omessa custodia di armi. L’uomo è stato denunciato per aver minacciato la sua padrona di casa, 44enne, che gli aveva chiesto di lasciare l’appartamento concessogli in comodato d’uso, a seguito di alcune divergenze che si erano create tra le parti.

In particolare, la proprietaria dell’immobile era andata subito a chiedere aiuto ai militari riferendo che l’uomo si era presentato sotto casa sua imbracciando un fucile allo scopo di intimorirla e farle cambiare idea. La 44enne, però, invece di spaventarsi, gli aveva scattato una fotografia, immortalandolo nella flagranza di reato: minaccia aggravata dall’uso delle armi. Come accertato dai Carabinieri, l’uomo è stato denunciato anche per porto di armi e oggetti atti a offendere, perché il fucile utilizzato era intestato a sua moglie, la quale, è stata denunciata per omessa custodia di armi.

I Carabinieri hanno sequestrato tutte le armi intestate alla 77enne, due sciabole giapponesi e tre fucili da caccia, tra cui quello utilizzato dal marito per minacciare la padrona di casa.