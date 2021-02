Il perdurare dell’emergenza Covid-19 e il susseguirsi dei vari DPCM ci hanno portato alla scelta obbligata di rinviare la data dell’evento: la StraBologna si farà nel 2022. La salute e la sicurezza dei partecipanti e del personale coinvolto sono da mettere sempre al primo posto, per questo la Uisp ha deciso di posticipare l’evento, previsto per maggio 2021, a primavera 2022.

Ci sono in gioco diversi aspetti che hanno portato alla scelta di rinviare ulteriormente la StraBologna. Il periodo che stiamo vivendo ha generato dei cambiamenti, modificando le priorità di tutti noi: al momento StraBologna non è una priorità.

La StraBologna festeggerà quindi il suo 41° compleanno con un po’ di ritardo, ma sarà l’occasione per chiunque di tornare a vivere appieno la città di Bologna, celebrando i sani stili di vita e lo sport per tutti in assoluta sicurezza.

Nella speranza che il 2021 sia l’anno della definitiva uscita dalla crisi epidemiologica, vi invitiamo a restare sempre aggiornati, attraverso il sito web e i canali social, sulle novità della grande festa che stiamo organizzando per tutta la città.

Ricordiamo che le iscrizioni già effettuate rimangono valide per il 2022; inoltre è possibile ritirare la t-shirt omaggio ed il kit cani presso la sede UISP in Via dell’Industria 20 a Bologna. Per poter ritirare il proprio ordine è necessario esibire la mail contenente il codice di conferma, in formato cartaceo o digitale. Insieme a t-shirt e kit cani verrà fornito un voucher da conservare con cura; lo stesso servirà per ritirare il pettorale da indossare il giorno della manifestazione. Sarà nostra premura comunicare la possibilità di ritirare i pettorali ufficiali non appena questi saranno pronti.

UISP e StraBologna colgono l’occasione per ricordare quanto sia importante rispettare le direttive emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare il contagio e potere tornare a correre tutti insieme in assoluta sicurezza.

(Immagini delle passate edizioni)