Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Formigine beneficia dei fondi previsti dal Decreto legge 34/2019 (il cosiddetto “DL Crescita”) per progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico.

Nella pratica, si tratta di sostituire i corpi illuminanti tradizionali con nuove lampade LED a basso consumo energetico. Le strutture individuate per il 2021 sono la scuola media Fiori di Magreta (sulla cui palestra si era già intervenuti nel 2019) e la sede degli uffici comunali (sulla quale si è iniziato a lavorare lo scorso anno). L’importo dei lavori è pari a 130mila euro.

Negli ultimi tempi, il Comune di Formigine sta puntando molto sulla riqualificazione energetica, in linea con l’obiettivo numero 7 dell’Agenda ONU 2030 che prevede di migliorare le tecnologie al fine di fornire servizi energetici moderni e sostenibili.

In questa direzione, va l’intero progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, attraverso l’Energy Performance Contract (EPC), in via di conclusione. Il contratto di prestazione energetica prevede l’affidamento a un soggetto privato della sostituzione delle infrastrutture di pubblica illuminazione, a fronte di servizi aggiuntivi offerti come il cablaggio di fibra ottica per la connessione di telecamere, varchi ed edifici pubblici come le scuole.

Ma c’è dell’altro: l’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali. Si calcola che l’operazione formiginese porti a un risparmio delle emissioni di Co² all’anno pari a 1530 tonnellate, oltre a un risparmio energetico di 2700 KWh, pari al 69% in meno del consumo precedente.

“Non si tratta soltanto di ottenere minori spese per il bilancio comunale – afferma il Sindaco Maria Costi – Il tema dell’energia è cruciale a livello globale e locale: gli esperti dicono, infatti, che il cambiamento climatico può avere effetti negativi di breve termine sulle nostre società che superano quelli provocati dalla pandemia. Per questo, anche come amministrazioni locali dobbiamo metterci al lavoro per fare la nostra parte”.