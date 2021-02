I carabinieri della stazione di Maranello, due giorni fa nel corso di un controllo alla circolazione stradale, alle 3:30 del mattino hanno fermato una autovettura condotta da una 36enne cittadina cubana, sorpresa alla guida del veicolo con un tasso alcolico di circa 1,50 g/litro. La patente di guida è stata ritirata e la donna è stata deferita per guida sotto l’influenza dell’alcol e sanzionata amministrativamente anche per la violazione del divieto di mobilità in orario notturno.



