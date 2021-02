Il Comune di Carpi cerca un responsabile per le proprie biblioteche, la multimediale “Arturo Loria” e il “Castello dei Ragazzi”: l’avviso di selezione per conferire l’incarico è stato pubblicato ieri sul sito dell’Unione Terre d’Argine e c’è tempo fino al 16 febbraio per presentare la domanda. La ricerca è conseguente al pensionamento, da ieri, di Emilia Ficarelli, che era Direttrice da qualche anno dopo esser entrata nella biblioteche cittadine nel 1990: la settimana scorsa la Giunta comunale ha recepito il nuovo Regolamento dell’Unione per le figure apicali del personale (c.d. “posizioni organizzative”), e ieri appunto è stato pubblicato l’avviso. Si tratta di procedura selettiva di natura comparativa e non concorsuale, che prevede un esame del curriculum vitae e un eventuale colloquio in presenza.

Per partecipare occorre avere una laurea e un’esperienza professionale almeno triennale attinente all’incarico da ricoprire: il ruolo di « Responsabile del sistema bibliotecario integrato del Comune di Carpi » sarà conferito a tempo determinato, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco (Giugno 2024). L’inquadramento sarà come “Istruttore Direttivo culturale – bibliotecario” nella categoria “D” del contratto di lavoro degli Enti Locali, presso il Settore “Restauro, Cultura, Commercio, Promozione turistica ed economica” del Comune: al sistema bibliotecario sono attualmente assegnate 27 unità di personale. Il termine per candidarsi è martedì 16 Febbraio 2021 alle 12:30. Qui si trovano avviso integrale e modello di domanda: www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/12102-bandi-e-avvisi-di-selezione

Per informazioni: Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione corso Pio 91, Carpi; 059649762/691; assunzioni@terredargine.it