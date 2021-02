A seguito della decisione dei giudici del Riesame di confermare i sigilli all’impianto gestito da Feronia, il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi ha commentato: “Una ottima notizia, l’area della discarica resta sotto sequestro, ed avanzano le indagini della Procura di Modena per mettere in luce eventuali reati contestati a manager, ex Amministratori, funzionari comunali”.

Poi ha sottolineato la battaglia dell’attuale Amministrazione contro l’ampliamento della discarica: “Finchè saremo noi al governo della Città faremo tutto ciò che è lecito per fermare il mega ampliamento della discarica di Finale Emilia. Aspettiamo fiduciosi il responso del TAR a cui ci siamo appellati”.