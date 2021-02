Lo scorso 28 gennaio, i carabinieri della stazione di Castelvetro hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica un 73enne pensionato del luogo, per tentato maltrattamento di animali. Il pensionato, per futili motivi, qualche giorno prima aveva tentato di colpire il gatto di una sua vicina di casa sparando verso di lui con una carabina ad aria compressa. La vicenda sembrerebbe da ricondurre a litigi per motivi di vicinato.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013