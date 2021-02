Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti presso la scuola d’infanzia comunale Flora, nell’omonima via nel quartiere Navile a Bologna, per l’incendio di una parte del tetto. All’arrivo dei pompieri, sul posto con una squadra, autopompa, autoscala e autobotte, i bambini erano già stati ordinatamente evacuati dal personale scolastico. La squadra ha contenuto il rogo che ha interessato una piccola porzione della copertura dell’edificio. Non risultano feriti o intossicati. Presente sul posto anche la Polizia locale.

La scuola rimarrà chiusa nella giornata di domani, mercoledì 3 febbraio, per consentire i lavori di ripristino della porzione di tetto danneggiata. Stanno bene sia i bambini che il personale scolastico, intervenuto immediatamente chiamando, appunto, i vigili del fuoco e accompagnando all’esterno tutte le sezioni. Sull’accaduto sono in corso le verifiche dei tecnici comunali.