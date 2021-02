L’Osservatorio Geofisico di Unimore fa il bilancio meteo del mese di gennaio 2021 appena trascorso.

“Anno nuovo media nuova! Da quest’anno cambia il trentennio di riferimento con il quale confrontare i dati: fino al 2020 si utilizzavano gli anni 1981-2010, ora utilizzeremo 1991-2020. Questa media trentennale risulta – affermano Luca Lombroso, Sofia Costanzini, Francesca Despini dell’Osservatorio Geofisico di Unimore – più rappresentativa del clima che stiamo vivendo, ma non mancheranno i riferimenti ad altri periodi della nostra intera serie storica dell’Osservatorio che parte dal lontano 1830 per le precipitazioni e dal 1861 per le temperature”.

La temperatura media di gennaio 2021, registrata all’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma, è risultata pari a 4.3°C, esattamente lo stesso valore della media climatica 1991-2020 ed esattamente lo stesso valore anche del mese di gennaio 2019.

È stato dunque un gennaio freddo? “Senz’altro in termini assoluti non è certo caldo, – proseguono Luca Lombroso, Sofia Costanzini, Francesca Despini-, ma va ricordato che pur col riscaldamento globale in corso, a gennaio è normale che faccia freddo. Per altro il gennaio 2021, fino agli anni 2000, sarebbe stato considerato fra più miti, addirittura con un 1.3°C in più rispetto alla media 1971-2000”.

Il giorno più freddo del mese è stato il giorno 19 con una temperatura pari a -1.7°C, non particolarmente rigido se paragonato al 28 febbraio 2018 con i suoi -5.2°C o al 7 gennaio 2017 con -4.2°C. Certo si resta comunque ben lontani dal record assoluto del passato: -15.5°c del 11 gennaio 1985. Per quanto riguardo le precipitazioni, invece, si registra un solo cm di neve e 46.8 mm di pioggia, il 33% in più rispetto alla media 1991-2020. Un dato però non anomalo e non allarmante. Gennaio 2021 è stato un mese poco soleggiato: l’eliofania, ovvero le ore di sole, è stata pari al 28% del tempo di soleggiamento astronomico.

Le altre stazioni dell’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari hanno rilevato le seguenti temperature:

il Campus ingegneristico di Via Vivarelli a Modena ha rilevato una temperatura media di 2.9 °C con un minimo di -4.2°C e un massimo di 11.4°C. Le precipitazioni misurate sono state pari a 45.2 mm, in linea con la climatologia di riferimento;

la Stazione di Reggio Emilia non ha fornito dati poiché al momento è in manutenzione.

dalla stazione meteorologica che si trova in Costa Rica sono segnalati valori estivi. La temperatura media di gennaio è risultata di 25.8°C, il giorno più caldo ha toccato i 34.1°C il 23 gennaio e la notte più fresca 16.3°C il giorno 19. Poca la pioggia, soli 3 mm nel mese, in quanto ora è iniziata la stagione secca, come si nota dall’irradianza solare che risulta di 499 MJ/m2, con alti valori di UV dose, 422.7 MED, del resto condizione tipica dei tropici.

