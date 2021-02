San Prospero ha aderito al progetto della Regione Emilia-Romagna “Mettere radici per il futuro”. Obiettivo dell’iniziativa è piantare nel territorio della regione 4,5 milioni di piante entro i prossimi quattro anni nell’ottica d’incrementare le aree verdi, indispensabili per l’equilibrio ambientale.

Il progetto è stato presentato in autunno presso il Comune di Bobbio, ad un convegno a cui l’assessore all’Ambiente Antonio Capasso ed il Consigliere comunale Simone Ganzerli hanno partecipato come delegati del Comune di San Prospero. L’impegno per i comuni emiliano-romagnoli aderenti al progetto è piantare il primo mezzo milione di alberi entro il primo anno.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Prospero ha piantumato presso la scuola media tre piccole querce offerte dalla delegazione. Alla piantumazione hanno preso parte anche il Sindaco Sauro Borghi e l’Assessore alla Scuola del Comune di San Prospero Eva Baraldi. Questo gesto simbolico sarà seguito da altre piantumazioni in vari punti del Comune.