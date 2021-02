Il Comando della Polizia locale di Formigine aumenta di 3 agenti, raggiungendo i 27 componenti in totale.

Da oggi – 1 febbraio – saranno in servizio 2 nuovi agenti selezionati attraverso un concorso regionale, un terzo viene reintegrato nell’organico formiginese dopo un periodo di distaccamento provvisorio nel reggiano.

Inoltre, in attesa del concorso, l’Amministrazione comunale ha deciso di dotare un agente delle funzioni provvisorie di ispettore.

Cambiamenti, questi, che permetteranno al Comando di proseguire nell’attività quotidiana di controllo del territorio, non solo sulle strade ma anche come Polizia edilizia, commerciale, ambientale e amministrativa; oltre al lavoro che ha caratterizzato gli ultimi tempi per il rispetto delle normative anticontagio.

Commenta il Comandante Marcello Galloni: “Il concorso regionale dalla cui graduatoria abbiamo potuto assumere i due nuovi agenti è stato portato avanti nonostante le difficoltà legate al periodo. Mi sento quindi di ringraziare la Regione Emilia-Romagna, per avere selezionato persone con la formazione adeguata per poter già essere operativi sul territorio”.

“Esprimo il mio più sentito augurio di buon lavoro ai nuovi agenti, rinnovando la mia riconoscenza a tutto il personale della Polizia locale per il lavoro quotidiano al servizio della comunità” conclude il Sindaco Maria Costi.