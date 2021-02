In merito allo sciopero del personale della società Holacheck indetto per oggi da parte delle sigle sindacali Filcams Cgil Modena, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil Modena-Reggio Emilia, SETA non entra nel merito della vertenza sindacale in corso tra i lavoratori e l’azienda che ha in appalto i servizi di biglietteria nella provincia di Modena, ma sta seguendo con attenzione lo svolgimento dello sciopero per verificarne i possibili risvolti sui servizi erogati all’utenza.

Tali servizi rientrano tra quelli regolati secondo le modalità e le fasce orarie di garanzia previste. SETA ricorda che il contratto dei servizi di biglietteria e call center è stato affidato mediante gara pubblica, con decorrenza dal 01/05/2020.