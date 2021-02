Scioperano oggi – 1 febbraio – per quatto ore (le prime di ogni turno) degli addetti alle biglietterie modenesi di Seta, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Modena, Reggio Emilia e Piacenza, con presidio davanti alla sede centrale delle biglietterie in via Bacchini a Modena

L’astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati Filcams Cgil Modena, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil Modena-Reggio Emilia, che accusano Holacheck (l’azienda modenese appaltatrice) di non rispettare l’accordo di cambio appalto della gestione delle biglietterie firmato il 10 aprile 2018.

«Holacheck si era impegnata a usare i lavoratori provenienti dalla precedente azienda appaltatrice, che hanno subito un taglio del 20% delle ore di lavoro a seguito della riduzione degli orari di apertura delle biglietterie – affermano Filcams, Fisascat e Uiltucs – Invece sta progressivamente inserendo personale assunto ex novo e per altre mansioni, al quale applica un contratto di lavoro più svantaggioso. Inoltre non risponde alla nostra richiesta di concordare l’indennità di locomozione. Abbiamo provato a cercare un accordo con l’azienda, ma è stato tutto inutile: Holacheck si dichiara indisponibile. Per questo – concludono Filcams Cgil Modena, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil Modena-Reggio Emilia – non ci resta altra alternativa che la mobilitazione e la richiesta di aprire un tavolo istituzionale su questa vertenza con Seta e i suoi azionisti pubblici».