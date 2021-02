Proseguirà, giovedì 4 febbraio, alle 15, la rassegna on-line “Aperti nonostante” promossa dal Comune di Albinea, che ha come protagonisti gli operatori culturali reggiani di cinema e teatro. In questo ottavo appuntamento i consigli ci arriveranno da Marco Maccieri, attore, regista e co-direttore artistico di MaMiMò, che ci parlerà del libro “Racconto d’inverno” di William Shakespeare. Il video sarà disponibile sul canale youtube del Comune di Albinea e sulle pagine Facebook della biblioteca Pablo Neruda.

Chi è Marco Maccieri

Marco Maccieri, nato a Reggio Emilia nel 1977, si diploma nel 2004 come attore presso la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano. Nel suo percorso professionale in qualità di attore lavora con artisti quali Luca Ronconi, Anatolij Vasiliev, Massimo Popolizio, Massimo Navone, Daniele Abbado, Gabriele Vacis. Nel 2004 fonda il Centro Teatrale MaMiMò nella città di Reggio Emilia, dove inizia ad occuparsi anche di regia, drammaturgia ed insegnamento, dirigendo spettacoli tra cui “Il mercante di Venezia” di W. Shakespeare, “Homicide House” di E. Aldrovandi (testo vincitore del premio Tondelli 2013), “Nessuna pietà per l’arbitro” di E. Aldrovandi in co-regia con A. Ruozzi (spettacolo 2° classificato a In-Box 2018 e vincitore della 16^ edizione Festival di Resistenza Premio Museo Cervi, premio del pubblico 2017), “La meccanica del cuore” dal romanzo di M. Malzieu in co-regia con A. Ruozzi (in coproduzione con Teatro Gioco Vita di Piacenza) di cui firma anche l’adattamento. Nel 2018 cura la regia dell’opera lirica “Il piccolo spazzacamino” di Benjamin Britten, prodotto dalla Fondazione “I Teatri” di Reggio Emilia. Dal gennaio 2011 è co-direttore artistico del Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia. È allievo del maestro Anatolij Vasiliev con cui si diploma come pedagogo nella scuola triennale “Pedagogia della scena” (Premio UBU 2012); da allora è insegnante di recitazione presso la Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, e dal 2015 ne è anche il coordinatore del corso Recitazione AFAM.

DPCM. APERTI NONOSTANTE

Si tratta della rassegna on line promossa dal Comune di Albinea, con protagonisti gli operatori culturali reggiani di cinema e teatro. Teatri e cinema hanno dovuto chiudere, ma i loro lavoratori vogliono simbolicamente far sapere che Durante la Pandemia intendono essere Comunque Mobili. Quindi questi luoghi chiusi diventano “Aperti nonostante”. Investendo in questa Rassegna on line le risorse che durante l’anno non sono state utilizzate a causa dell’annullamento di diversi eventi in presenza, il Comune di Albinea ha voluto dare un segno di attenzione e un sostegno concreto ad un comparto, quello culturale, che ha sofferto più di altri in questa fase. Un modo per riconoscere il valore della loro professionalità e la necessità di fare cultura.