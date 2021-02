Anche il Comune di Castelnovo Monti, in collaborazione con la locale sezione Anpi, aderisce alla raccolta di firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

Spiega in una nota la Giunta di Castelnovo Monti: “Purtroppo, nonostante l’impegno di tante Amministrazioni comunali, regionali, del Governo per trasmettere anche ai più giovani la memoria di quanta sofferenza e dolore abbiano comportato il fascismo e il nazismo in Italia e in Europa, assistiamo ancora a fenomeni propagandistici e ad episodi incresciosi. C’è chi continua a inneggiare a quei movimenti, ne riprende gesti e simboli, cerca di evidenziare aspetti positivi di un periodo che in realtà è stato tra i più bui e terribili della storia umana. Assistiamo anche, da anni purtroppo, alla diffusione e commercializzazione di gadget, oggettistica e pubblicazioni che di fatto portano avanti questo stesso tipo di propaganda. Opporsi a tale cultura quindi non è una battaglia di retroguardia, ma è ancora estremamente importante e attuale, lo abbiamo visto e ribadito anche attraverso i tanti messaggi diffusi e le iniziative in occasione della Giornata della Memoria”.

Per partecipare alla raccolta di firme per i residenti in comune di Castelnovo è sufficiente recarsi in Municipio, presso l’Ufficio Anagrafe, con un documento valido. Il termine per poter aderire e firmare è il 31 marzo 2021. La proposta punta a mettere al bando non solo la diffusione delle ideologie fasciste e naziste, attraverso un aumento di pena se la propaganda avviene online, ma anche gli oggetti che richiamino a quelle simbologie, sempre più spesso pubblicizzati anche attraverso il web e i social.