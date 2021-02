Questa mattina Daniele Immovilli in rappresentanza della Coldiretti del territorio appenninico ha consegnato alla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto e al gruppo I Freschi, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura Daniele Valentini in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, sei pacchi contenenti prodotti agroalimentari che saranno distribuiti e consegnati a domicilio a famiglie in difficoltà a causa della pandemia coronavirus.

La donazione rientra anche nell’ambito del progetto che vede la Croce Verde impegnata nel servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, in piena sicurezza, che offre una risposta alle persone in isolamento domiciliare perché positive al coronavirus. Il servizio viene fornito in collaborazione con il Gruppo Alpini, i ragazzi dell’associazione Cieli Sereni, i ragazzi della LG Competition, il Gruppo “I Freschi” (Per informazioni sul servizio è possibile contattare il numero 0522 1750247 dalle 8 alle 12, dal lunedì al venerdì).