Proseguono senza sosta i servizi e i controlli della Questura di Bologna per il contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città e soprattutto all’interno dei parchi cittadini. E’ di sabato pomeriggio infatti l’arresto della Squadra Mobile di due uomini marocchini N.A. classe 84 e K.M. classe 1990, che all’interno del parco delle Caserme rosse avevano imbastito una fiorente attività di spaccio di cocaina.

I poliziotti della Squadra Mobile – IV Sezione contrasto al crimine diffuso, sulla base di precedenti segnalazioni, hanno predisposto un servizio di osservazione all’interno del parco riuscendo ad accertare una cessione di un grammo di cocaina da parte dei due, in concorso, ad un acquirente appositamente entrato nel parco.

L’attività di controllo dei due spacciatori, successiva alla cessione, ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità oltre 45 dosi già confezionate di cocaina, per un totale di circa trenta grammi, oltre a 620 euro in contanti, frutto della “giornata di lavoro”.

Non solo, in quanto i due soggetti, con alle spalle già diversi precedenti penali e di polizia per diversi reati, avevano proprio ricavato in un angolo del parco, un vero e proprio laboratorio ove la Squadra Mobile ha trovato forbici, materiale per il confezionamento della sostanza e un bilancino di precisione.

N.A. e K.M. sono stati così arrestati e la locale Procura della Repubblica ha disposto che venissero trasferiti in carcere in attesa della convalida prevista nei prossimi giorni.