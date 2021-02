Mercoledì 3 febbraio, in occasione di San Biagio, patrono di Maranello, il Comune di Maranello è chiuso al pubblico. Chiusi anche Farmacia Comunale e Sportello CUP e la Biblioteca Mabic. E’ invece confermato il regolare svolgimento del tradizionale mercato in Piazza Libertà e Via Carlo Stradi.



