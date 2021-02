Hanno preso servizio nella mattinata di oggi, lunedì primo febbraio, 10 nuovi agenti in forza alla Polizia locale di Reggio Emilia. I neoassunti, tutti fra i 25 e i 32 anni, saranno dislocati sul territorio del Centro storico e della Zona stazione.

“Come preannunciato in occasione della recente festa di San Sebastiano, il Corpo della nostra Polizia locale si rafforza con 10 persone motivate e operative per il bene della città e la convivenza civile – ha detto il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi – Saranno presenti, anzi lo sono già, al servizio dei cittadini e a fianco dei cittadini, che spesso collaborano, con segnalazioni decisive, con la Polizia locale. La loro presenza nel Centro storico e in Zona stazione potrà essere un contributo importante per il presidio del territorio, la sicurezza, il decoro e la serenità dei luoghi in cui opereranno. A questa integrazione di organico, ne sono previste ulteriori nel corso dell’anno. Dunque, buon lavoro”.

In mattinata il comandate Stefano Poma ha accolto i neoassunti nell’aula Formazione di via Verdi (foto).

Dopo aver dato loro il benvenuto, il comandate Poma ha ricordato alle nuove leve l’importanza di indossare una divisa: significa essere un esempio e un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Facendo riferimento alle oltre 42mila richieste d’intervento pervenute alla centrale operativa di via Brigata Reggio nel corso del 2020, il comandante Poma ha sottolineato inoltre come da sempre i reggiani siano abituati a guardare alla Polizia locale come punto di riferimento nel momento del bisogno.