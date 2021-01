Nuvolosità variabile, a tratti compatta, su tutto il territorio regionale; possibilità di deboli piovaschi sui rilievi centro-orientali e sulla Romagna nel pomeriggio-sera. Temperature: minime in diminuzione comprese tra -1 e 3 gradi con locali, deboli gelate in aperta campagna; massime tra 8 e 11 gradi. Venti: deboli variabili. Mare: inizialmente mosso ma con moto ondoso in attenuazione; poco mosso a fine giornata.

(Arpae)