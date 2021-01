Questa mattina la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni ha ricevuto in Comune Francesca Reggiani per porle a nome della comunità cavriaghese i più sentiti e orgogliosi complimenti.

Francesca Reggiani è la giovane ricercatrice cavriaghese del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, che ha ottenuto per il secondo anno consecutivo una borsa di studio annuale di 30mila euro dalla Fondazione Umberto Veronesi. Il finanziamento consentirà alla biologa di portare avanti il progetto di ricerca sui tumori al seno di tipo triplo negativo per lo sviluppo di una cura innovativa basata sull’attivazione del sistema immunitario.

Francesca, dopo aver ottenuto 4 anni fa il dottorato di ricerca in Medicina Molecolare all’Università degli Studi di Milano, lavorato come ricercatrice in campo oncologico all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano fino al 2018, da circa tre anni svolge la sua attività di ricerca sotto la supervisione della dottoressa Valentina Sancisi, nel Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’IRCCS di Reggio Emilia, coordinato dalla dottoressa Alessia Ciarrocchi. Vista l’enorme importanza rivestita da questo lavoro di Ricerca la Fondazione Umberto Veronesi ha attribuito per il secondo anno consecutivo, tale riconoscimento.

“Francesca mi ha trasmesso la passione. Quella che fa affrontare tanti sacrifici col sorriso. La passione ed il desiderio di cambiare la vita degli altri in meglio ed in fondo, é questo che muove il mondo!” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni felice ed entusiasta.