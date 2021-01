L’Assessore alla Pubblica Istruzione e al Bilancio del Comune di Sassuolo, Corrado Ruini, si unisce al ricordo di Gabriele Canotti scomparso alcuni giorni fa.

“Ci uniamo al ricordo e al cordoglio per la scomparsa di Gabriele Canotti, 80 anni – dichiara l’Assessore – una figura molto conosciuta a Sassuolo che ha ricoperto ruoli apicali in Marazzi e Florim. Un manager che ha rappresentato un’epoca importante per Sassuolo, conosciuto e apprezzato da tanti per le sue capacità organizzative declinate con uno stile schietto e sostenuto dai valori sani e forti. Una persona che ha contribuito allo sviluppo e al successo del distretto sassolese, fortemente legato ai valori della famiglia, per lunghi anni si è speso anche per opere di volontariato presso la sua parrocchia San Pietro in Rometta che ha aiutato a crescere negli anni sotto la guida degli storici parroci che dalla sua fondazione l’hanno guidata. Lascia un esempio positivo a Sassuolo. Un pensiero alla famiglia: la moglie Paola e i figli l’ingegnere Cristiano anche lui molto conosciuto per il suo valore nel mondo ceramico ed Angelo”.